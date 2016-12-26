بي بي سي إكسترا: إن وقع الطلاق... العلاقة مع الأطفال ما يحميها؟

في مصر .. امتعاض في صفوف السيدات المطلقات، بعد ما أشيع حول تقدم نائبة برلمانية بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية الخاصة بحضانة الأطفال.

مشروع القانون قيل إنه يطالب بمنح الحضانة مباشرة للأب إذا تزوجت الأم المطلقة بغيره، الأمر الذي أثار بلبلة في الشارع المصري.

ورغم تأكيد صاحبة مشروع القانون أنها لم تتطرق في مقترحها إلى مسألة الحضانة، إلا أن الجدل الكبير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دفع العديد من السيدات المطلقات إلى سرد قصصهن مع قضية الحضانة ومدى تواصل الآباء مع الأبناء.

تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في القاهرة أميمة الشاذلي.