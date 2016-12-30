"بلا قيود": مع المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

وجه المحامي المصري جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اتهامات لمن حكم مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 بالمسؤولية عن عدم ايقاف جرائم القتل بحق المتظاهرين قائلاً "من حقي كمواطن مصري ان اوجه هذه الاتهامات ليس بالمسؤولية عن جرائم القتل بشكل مباشر ولكن بالمسؤولية عن عدم ايقاف هذه الجرائم للمشير طنطاوي ومحمد مرسي وعدلي منصور والسيسي" مؤكداً ان الغاية اجراء تحقيق عادل لمعرفة من المسؤول عن الجرائم على حد وصفه.

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