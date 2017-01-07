"حديث الساعة": الهدنة في سوريا ومفاوضات أستانة

اتفاق الهدنة في سوريا ومفاوضات أستانة

في انتظار انطلاق المفاوضات في أستانة عاصمة كازاخستان خلال الشهر الحالي بين وفدي الحكومة السورية ومجموعات المعارضة السياسية من جهة يظل الترقب قائما أيضا حول صمود وقف اطلاق النار وفقا لاتفاق روسيا وتركيا وايران الذي وقع مؤخراً وموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي تقدمت به كل من روسيا وتركيا دعماً لاتفاق الهدنة في نهاية العام الماضي.

وكان اتفاق الأطراف الثلاثة قد جاء في أعقاب سيطرة الحكومة السورية المدعومة من روسيا وايران على حلب مؤخرا وانسحاب فصائل المعارضة ما تسبب في تغيير موازين القوى على الأرض . بينما تهدف المفاوضات القادمة لوقف اراقة الدماء في سوريا ووضع حد للاقتتال في البلاد فإن الاطراف الثلاثة ستسعى أيضا لتحقيق مصالحها من خلال الأطراف التي ظلت تدعمها في وقت تراجع فيه الدور الغربي والعربي.

المفاوضات المرتقبة في أستانة ونقاط الاتفاق والاختلاف بين الأطراف السورية والأطراف الداعمة لهذا الطرف أو ذاك والتنازلات المطلوبة هو موضوع حلقة برنامج حديث الساعة اليوم الأربعاء الرابع من يناير كانون الثاني بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش.