بي بي سي إكسترا: مدارس خاصة أم مشاريع تجارية؟

المدارس الحكومية في الكثير من البلدان تعاني من مشاكل كثيرة من ضمنها التدني بمستوى التعليم واكتظاظ الفصول .. بالتالي يطمح معظم الآباء لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة إذا استطاعوا تحمل المصاريف الباهظة

إلا أنه في مصر مؤخرا فرضت وزارة الربية والتعليم عقوبات على سبع وأربعين مدرسة خاصة ودولية بسبب ما قالت إنه مخالفات جسيمة .. من ضمنها مبالغة في عدد التلاميذ في كل فصل ورفع المصاريف بشكل غير مبرر

مما يثير السؤال هل المدارس الخاصة هي فعلا تتمتع بمستوى أفضل من المدارس الحكومية؟ وهل مستوى التعليم يستحق المصاريف التي تطلبها هذه المدارس؟

مراسلتنا في القاهرة أميمة الشاذلي التقت طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التعليم المصرية، وسألته عن سبب فرض العقوبات على هذه المدارس؟