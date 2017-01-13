بي بي سي إكسترا: الازدحام المروري... القاتل الصامتبي

هل تحلمون باليوم الذي تنتقلون فيه للعيش في مكان هادىء بعيدا عن تلوث الهواء في المدينة وضوضائها؟

كشفت دراسة جديدة نشرت في الدورية الطبية the lancet أن الإقامة بالقرب من الطرقات المزدحمة تزيد من فرص إصابة الإنسان بالخرف والوفاة المبكرة، بينما كشفت دراسة أخرى أن من يسكن في المناطق شبه الخالية من المرور قد يسلم من تأثير الغازات السامة على أنسجة المخ.

فهل يمكن أن يدفعكم الازدحام المروري إلى تغيير مقر سكنكم هربا من التأثيرات السلبية للضوضاء؟

إيمان سليم شابة مصرية قررت الابتعاد عن الازدحام المروري في القاهرة وانتقلت للعيش في بلدة دهب في سيناء وقد تحدثت مع إيمان خطاب على تأثير هذه الخطوة على صحتها الجسدية والنفسية...