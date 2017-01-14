بي بي سي إكسترا: إكسترا في أسبوع مع الإعلامية المصرية نهال كمال

يستضيف إكسترا في أسبوع المذيعة والإعلامية المصرية نهال كمال زوجة الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي . نتحدث عن مسيرتها الطويلة في مجال الإذاعة والتلفزيون التي كانت تسير فيها بالتوازي مع مسيرتها كزوجة واحد من أهم شعراء العامية في مصر. الشاعر الذي عادت المطربة نجاة الى الغناء مؤخرا بإحدى قصائده. لقاء نحاول ايضا الكشف من خلاله عن بعض الجوانب الانسانية في حياة الشاعر الراحل بالإضافة. نتطرق ايضا في اكسترا نهاية الاسبوع إلى مواضيع كثيرة أخرى من بينها قرار منع صناعة و بيع البرقع في المغرب و مناهضة العنصرية في تونس و الاحتفال بالسنة الامازيغية في الجزائر ووفاة الفنانة المصرية كريمة مختار و تطبيق جديد يسخر التكنولوجيا لخدمة الفلاحة.