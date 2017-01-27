"المشهد" مع مرفت التلاوي

لا يخلو تعيين امرأة عربية في منصب سياسي ودبلوماسي رفيع، من قصص ذات دلالة على وضع المرأة في العالم العربي.

مرفت التلاوي ضيفة "المشهد" لهذا الأسبوع تعود الى بدايات التحاقها بوزارة الخارجية كموظفة إلى وصولها لمنصب سفير في اليابان وهي أول امرأة تعيّن سفيراً في مصر بعد تدخل مباشر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كيف تبلغت بتوزيرها ولماذا قدمت استقالتها بعد سنتين؟ وما هي الصراعات السياسية الداخلية التي واجهتها مرفت تلاوي كسفيرة ووزيرة في مصر؟

بالإضافة إلى العودة لمشاهد من الأمم المتحدة حين شغلت منصب وكيل أمين عام الأمم المتحدة.

مرفت التلاوي، الأمين العام لمنظمة المرأة العربية، دبلوماسية مصرية ووزيرة سابقة.

شغلت منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً عام 2001 ومنصب السكرتير التنفيذي لمنظمة الإسكوا حتى عام 2007.