4تك: روبوت مائي لحماية النباتات تحت الماء

حلقة جديدة لبرنامج 4تك نزور فيها ثلاث جامعات دولية في الولايات المتحدة الامريكية وبراغ.

يزور نسيم رمضان جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة والواقعة على ضفاف بحيرة سوبريور واحدة من البحيرات العظمى الثلاث . يطور الباحثون هناك روبوتات مهمتها الغطس والكشف عن أي نباتات دخيلة تهدد الحياة المائية وحماية النباتات تحت الماء.

داليا حيدر تزور مختبرا في ريف براغ هو عبارة عن نفق بطول 2 كلم داخل تلة من صخر الغرانيت. يجري في هذا المختبر طلاب الهندسة المدنية تجاربهم حول عمليات التسرب و العزل المتعلقة بالنويدات المشعة وكيفية حفظها لمئات آلاف السنين.

أما أنيس القديحي فيقدم من جامعة MIT في بوسطن تقنيات بسيطة سوف تدعم الأبحاث المتعلقة بالسيارات دون سائق والانسان الالي. يحدث ذلك من خلال جهاز ليزر يعمل جنبا الى جنب مع كاميرا الهاتف المحمول.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30توقيت غرينتش.