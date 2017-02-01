4 تك: روبوت مائي لحماية النباتات تحت الماء
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روبوت مستقل لحماية النباتات تحت الماء - الجزء الأول

  • 1 فبراير/ شباط 2017

من جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة يعرفكم نسيم رمضان على روبوتات مهمتها الغطس والكشف عن أي نباتات دخيلة تهدد الحياة المائية وحماية النباتات تحت الماء.