من جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة يعرفكم نسيم رمضان على روبوتات مهمتها الغطس والكشف عن أي نباتات دخيلة تهدد الحياة المائية وحماية النباتات تحت الماء.
روبوت مستقل لحماية النباتات تحت الماء - الجزء الأول
- 1 فبراير/ شباط 2017
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