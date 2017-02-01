4 تك: مختبر أبحاث داخل نفق صخري في براغ
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مختبر أبحاث داخل نفق صخري في براغ

  • 1 فبراير/ شباط 2017

داليا حيدر تزور مختبرا في ريف براغ , وهو عبارة عن نفق بطول 2 كلم داخل تلة من صخر الغرانيت.

يجري في هذا المختبر طلاب الهندسة المدنية تجاربهم حول عمليات التسرب والعزل المتعلقة بالنويدات المشعّة وكيفية حفظها لآلاف السنين.