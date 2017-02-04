بي بي سي إكسترا: إكسترا في أسبوع مع الدكتور أحمد ماجد
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إكسترا في أسبوع مع الدكتور أحمد ماجد

  • 4 فبراير/ شباط 2017

على أعتاب المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية يستضيف إكسترا في أسبوع الدكتور أحمد ماجد الرئيس السابق للفريق الطبي للمنتخب المصري بين عامي 1988 - 2012 واستشاري طب العظام والطب الرياضي.