إكسترا في أسبوع مع الدكتور أحمد ماجد

على أعتاب المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية يستضيف إكسترا في أسبوع الدكتور أحمد ماجد الرئيس السابق للفريق الطبي للمنتخب المصري بين عامي 1988 - 2012 واستشاري طب العظام والطب الرياضي.