داليا حيدر تسلط الضوء على تجربة جديدة قدمها باحث تشيكي لتوليد الطاقة بواسطة عنفة مثبتة على مستويات منخفضة من المياه. العنفة يمكنها انتاج ستين واطا من الكهرباء من عشرين لتر من الماء قابلة للتدوير.
باحث تشيكي يبتكر توربيناً لتوليد الطاقة بواسطة عنفة مثبتة على مستويات منخفضة من المياه
- 7 فبراير/ شباط 2017
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