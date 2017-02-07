داليا حيدر تسلط الضوء على تجربة جديدة قدمها باحث تشيكي لتوليد الطاقة بواسطة عنفة مثبتة على مستويات منخفضة من المياه. العنفة يمكنها انتاج ستين واطا من الكهرباء من عشرين لتر من الماء قابلة للتدوير.