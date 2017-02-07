4 تك: توربين لتوليد الطاقة من مستويات ماء منخفضة
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باحث تشيكي يبتكر توربيناً لتوليد الطاقة بواسطة عنفة مثبتة على مستويات منخفضة من المياه

  • 7 فبراير/ شباط 2017

داليا حيدر تسلط الضوء على تجربة جديدة قدمها باحث تشيكي لتوليد الطاقة بواسطة عنفة مثبتة على مستويات منخفضة من المياه. العنفة يمكنها انتاج ستين واطا من الكهرباء من عشرين لتر من الماء قابلة للتدوير.