في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر،

مع تزايد وتيرة حوادث السيارات في مصر خلال الفترة الماضية،نفتح ملف الطرق في مصر.

نسأل جناحي الدولة التنفيذي والتشريعي عن سبب تزايد الأزمة وعجز الدولة عن مواجهة قاتل المصريين الأكبر خلال الأعوام الماضية.

كما نستطلع الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الأزمة مع ضيوفنا توفيق محمد وكيل أول وزارة النقل لهيئة الطرق والكباري ومحمد بدوي عضو لجنة النقل بمجلس النواب المصري.

ونشاهد تعليق لواء الشرطة المتقاعد رضا الحماحي على اتهام ابنه بالتورط في عملية "اللوفر" التي صنفتهاالحكومة الفرنسية إرهابية.

ونزور آخر ابتكارات الشباب المصري لمواجهة البطالة "عجلة السوشي" التي ابتكرها مهندسان مصريان وقررا العمل عليها لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا.

ونتعرف على قصة الفتاة الجامعية ذات العشرين عام من مدينة المنصورة التي قررت العمل في مجال تصليح سيارات النقل الثقيل،

ونحاور نور يس أحد نجوم الكرة الطائرة في مصر التي تأهلت لثلاث بطولات عالم لكرة الطائرة في نفس العام وهي ما زالت في السادسة عشر من عمرها.

كل هذا وأكثر في "بتوقيت مصر" هذا الأسبوع...