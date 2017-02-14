4 تك: بنطال ذكي يرشدك على إتجاهات الطرق
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بنطال ذكي يرشدك على اتجاهات الطرق

  • 14 فبراير/ شباط 2017

تقنية خاصة بالجينز, تستبدل نظام الملاحة على الهواتف النقالة من خلال شرائح مثبتة في البنطال تصدر ارتجاجات تدل المستخدم على اتجاهات الطرق.