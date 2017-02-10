بي بي سي إكسترا: هل كثرة الاستحمام مضرة؟

ه بعض العلماء من أن الاستحمام اليومي يؤذي نظام الحماية الطبيعي الدقيق للجلد، كما يضر بالميكروبات البشرية المفيدة التي تتواجد على سطح الجلد. واعتمد العلماء في نظريتهم هذه على نتائج الدراسة الحديثة التي أجريت على قبيلة يانومامي، وهي من القبائل التي تعيش في غابات الامازون الفنزويلية والتي لا يستحم أفرادها إلا قليلا وبالتالي يتمتعون بمجموعة هائلة من الميكروبات على جلودهم.

سوسن صبوح تحدثت الى الحارث في اليمن وسألته: كم مرة تستحم في اليوم؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سوسن صبوح تحدثت الى الحارث من اليمن.

سوسن صبوح تحدثت ايضا الى مها من سوريا وسألتها: كم مرة تستحمين في الاسبوع

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مها متحدثة مع سوسن صبوح عن عاداتها في الاستحمام.

سوسن صبوح تحدثت الى الدكتورة سمر عبد العال أخصائية الامراض الجلدية وسألتها: بداية، ما هي الميكروبات المفيدة على سطح جلد الانسان.