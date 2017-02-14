هنا أنت (خمس دقائق) هذا التجربة التصويرية الشعرية تمزج بين المناظر الطبيعية والنص والموسيقى لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية للاجئين عند وصولهم إلى وجهاتهم المقصودة.
إخراج تيما حزام، فنانة مهتمة بالعلوم والفنون والشعر.
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هنا أنت (خمس دقائق) هذا التجربة التصويرية الشعرية تمزج بين المناظر الطبيعية والنص والموسيقى لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية للاجئين عند وصولهم إلى وجهاتهم المقصودة.
إخراج تيما حزام، فنانة مهتمة بالعلوم والفنون والشعر.