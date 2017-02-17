امنية الخياط حاورت امجد نجيب وهو أشهر جامع مقتنيات قديمة في مصر وسألته عن سر شغفه بالاحتفاظ بالماضي؟
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امنية الخياط حاورت امجد نجيب وهو أشهر جامع مقتنيات قديمة في مصر

  • 17 فبراير/ شباط 2017

امنية الخياط حاورت امجد نجيب وهو أشهر جامع مقتنيات قديمة في مصر وسألته عن سر شغفه بالاحتفاظ بالماضي؟