بي بي سي إكسترا: النرجسية داء فهل من دواء؟

نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية مؤخرا، مقالاً حول الصحة النفسية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وبعد أن كان من غير المسموح للأخصائيين النفسيين التكهن بمؤشرات عامة، والتحدث إلى الصحافة بشأن النتائج، تغيرت القاعدة الآن، وبدأ خبراء الصحة العقلية بالتحدث علناً عن ترامب.

ونقلت الاندبندنت عن البروفسور جون دي غراتنر أستاذ علم النفس في جامعة جون هوبكنز في ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية قوله إن ترامب مريض نفسي خطير وغير مؤهل ليكون رئيساً، مضيفاً أن ترامب يظهر صفات نرجسية خطيرة وأنه مصاب بمرض "النرجسية الخبيثة".

لكن لماذا تشغل الصحة النفسية للرئيس الأمريكي أطباء النفس في أمريكا؟ ديما عودة تحاول الإجابة عن السؤال في التقرير التالي