بي بي سي إكسترا: النرجسية داء فهل من دواء؟

ما هي النرجسية الخبيثة وهل ترقى إلى المرض النفسي؟
ديما عودة سألت الدكتور وضاح الحجار اختصاصي الطب النفسي والعلاج السلوكي
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ما هي النرجسية الخبيثة وهل ترقى إلى المرض النفسي؟
ديما عودة سألت الدكتور وضاح الحجار اختصاصي الطب النفسي والعلاج السلوكي