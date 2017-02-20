بي بي سي إكسترا: النرجسية داء فهل من دواء؟
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بي بي سي إكسترا: النرجسية داء فهل من دواء؟

  • 20 فبراير/ شباط 2017

ما هي النرجسية الخبيثة وهل ترقى إلى المرض النفسي؟

ديما عودة سألت الدكتور وضاح الحجار اختصاصي الطب النفسي والعلاج السلوكي