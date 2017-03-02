"بتوقيت مصر" من محافظة مطروح

"بتوقيت مصر" هذا الأسبوع يزور موقع إقامة "مفاعل الضبعة النووي" في أول أيام جلسات الحوار المجتمعي الذي تعقده الحكومة المصرية لتعريف أهالي "الضبعة" بالمشروع.

ويستضيف البرنامج محافظ مطروح والمستشار الفني لمناقشة جدوى المشروع وأهم الانتقادات الموجهة له.

كما يستمع لرؤية الحكومة لاستغلال المشروع للنهوض بمنطقة الضبعة ومحافظة مطروح ككل.

ويسأل رأي أهالي مطروح وممثليهم بشأن تحفظاتهم على المشروع.

ويزور البرنامج واحة سيوه أو "واحة الغروب" كما سماها الأديب المصري بهاء طاهر في أشهر رواياته.

نتعرف على شيخ أكبر قبيلة في تاريخ الواحة كما نتعرف على عادات المجتمع السيوي وتقاليده ونتعرف على القبائل "الأمازيغية" التي تسكن الواحة منذ أكثر من ألف عام.

ومن شاطئ "فطناس" التاريخي في سيوة نستمع للأغاني السيوية الأمازيغية والعربية من فرقة سيوة للفنون الشعبية والتراثية.

كما نطلعكم على آخر تطورات "تهجير" العائلات القبطية من العريش لمحافظة الإسماعيلية ونتعرف على رد الحكومة المصرية وخططها للتعامل مع الموقف.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من ب"توقيت مصر" الخميس بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش.