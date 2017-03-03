الرجال أو النساء أكثر حرصا على الصداقة ؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الرجال أو النساء أكثر حرصا على الصداقة ؟

  • 3 مارس/ آذار 2017

جاء في لسان العرب لابن منظور: بأن الصداقة من الصدق والصدق نقيض الكذب. وبهذا تكون الصداقة هي صدق النصيحة والإخاء والصديق هو المصادق لك .