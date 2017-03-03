أفادت دراسة أعدتها جامعة أكسفورد مؤخرا إن مغادرة الشبان والشابات بيوتهم للدراسة الجامعية في مدن أخرى تؤثر سلبيا على صداقات طفولتهم، حيث يخسرون أربعين في المئة من أصدقائهم في غضون ستة أشهر.

وقال عالم النفس التطوري البروفيسور روبين دانبار إن الدراسة توصلت إلى وجِود اختلاف كبير جدا بين علاقات الرجال والنساء الاجتماعية، فصداقات النساء أكثر عمقا وقربا وقوة، أما بالنسبة للشباب فعادة ما تكون صداقاتهم عابرة .

ديما عودة أجرت مقابلة مع البروفيسور روبين دانبار الذي أعد الدراسة وسألته أولا ما هو التفسير العلمي للفرق في علاقات الصداقة بين الذكور وبين الإناث؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الرجال أو النساء أكثر حرصا على الصداقة ؟

جاء في لسان العرب لابن منظور: بأن الصداقة من الصدق والصدق نقيض الكذب.

وبهذا تكون الصداقة هي صدق النصيحة والإخاء والصديق هو المصادق لك .