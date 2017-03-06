"دنيانا": التغيير الديموغرافي

تتناول حلقة دنيانا هذا الأسبوع التغيير الديموغرافي الذي تشهده المنطقة بسبب النزاع القائم وما يسببه من نزوح وما يتخلله من تهجير قسري وهجرة . كما تتناول الحلقة صعود القوميات كظاهرة شبه عامة مع شعور القوميات بالتهديد والخوف على مصيرهم أو تخويفهم على مصيرهم ما أدى الى برود تلك القوميات.

تشارك في الحبلقة دينا خواجة مديرة مركز أصغري للدراسات في الجامعة الأميركية في بيروت وزهراء الأنفي رئيسة منبر المرأة من ليبيا وينار محمد من جمعية حقوق المرأة في للعراق . كما يشارك في الحلقة أيضا ربيع نصر من المركز السوري لبحوث السياسة.

تابعوا صفحات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة مواعيد بث الحلقة على الإذاعة والتلفزيون.