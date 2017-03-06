في الأردن... "ثلاث كلمات قد تنقذ حياتك"

أطلق الهلال الأحمر الأردني مبادرة" ثلاث كلمات قد تنقذ حياتك" أو كابتشا (Captcha) أي حروف التحقق على الانترنت لنشر المعرفة عن الإسعافات الأولية بين مختلف شرائح المجتمع.

جاءت المبادرة من خلال العديد من المواقع التي تشهد متابعة واسعة في الأردن ويظهر على صفحتها الأساسية للدخول إليها كابتشا للتأكد من أن المستخدم للإنترنت شخص حقيقي، لكن ما اختلف هذه المرة أن حروف التحقق لم تعد حروفاً بلا معنى بل هي معلومات عن الإسعافات الأولية تتكون من ثلاث كلمات، للمساهمة في توعية شريحة واسعة من المستخدمين حول هذه الإسعافات.

مراسل إكسترا في الأردن ربيع حمامصة التقى عبد الله سليمان الذي تعرض لموقف لم يستطع فيه التصرف لأنه لم يكن ملماً بكيفية الإسعاف الأولي