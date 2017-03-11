ضيفنا في إكسترا في أسبوع الشاب الفلسطيني محمد الجبالي مخرج فيلم (إسعاف) الوثائقي ، الذي يتتبع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2014 من منظور فريق من المسعفين .. سيعرض الفيلم ضمن مهرجان بي بي سي عربي الذي ينطلق في الرابع والعشرين من هذا الشهر . محمد مصور فوتوغرافي وكاتب سيناريو. .. وسنتحدث معه عن الإسعافات الاولية وأهمية معرفتها وعن دور المسعف في الحروب والازمات، كما سنناقش معه أهمية المهرجانات لصناع الأفلام ، ونناقش أيضا كيف سيبدو العالم من دون نساء.
إكسترا في أسبوع مع المخرج الفلسطيني محمد الجبالي
- 11 مارس/ آذار 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو