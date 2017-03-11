إكسترا في أسبوع مع المخرج الفلسطيني محمد الجبالي

ضيفنا في إكسترا في أسبوع الشاب الفلسطيني محمد الجبالي مخرج فيلم (إسعاف) الوثائقي ، الذي يتتبع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2014 من منظور فريق من المسعفين .. سيعرض الفيلم ضمن مهرجان بي بي سي عربي الذي ينطلق في الرابع والعشرين من هذا الشهر . محمد مصور فوتوغرافي وكاتب سيناريو. .. وسنتحدث معه عن الإسعافات الاولية وأهمية معرفتها وعن دور المسعف في الحروب والازمات، كما سنناقش معه أهمية المهرجانات لصناع الأفلام ، ونناقش أيضا كيف سيبدو العالم من دون نساء.