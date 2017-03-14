هل إطلاق أسماء البشر HUMAN NAMES على العواصف يجعنا أكثر أمناً
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هل إطلاق أسماء البشر Human Names على العواصف يجعلنا أكثر أمناً؟

  • 14 مارس/ آذار 2017