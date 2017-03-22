هل للمشاهير دور في التعليم؟
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هل للمشاهير دور في التعليم؟

  • 22 مارس/ آذار 2017

تخوض نجمة هوليوود الممثلة أنجلينا جولي تجربة جديدة كمحاضرة في كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بوصفها أستاذة زائرة في برنامج جديد للدراسات العليا عن النساء والسلام والأمن. ولكن هذه خطوة اثارت جدلاً في أوساط بعض الاكاديميين فعلام استند تعيين انجيلينا جولي كأستاذه زائرة؟ هذا السؤال توجهت به إيمان خطاب إلى د. فواز جرجس- أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للدراسات السياسية والاقتصادية وهي الجامعة ذاتها التى عينت فيها الممثلة انجلينا جولي