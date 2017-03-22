تخوض نجمة هوليوود الممثلة أنجلينا جولي تجربة جديدة كمحاضرة في كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بوصفها أستاذة زائرة في برنامج جديد للدراسات العليا عن النساء والسلام والأمن. ولكن هذه خطوة اثارت جدلاً في أوساط بعض الاكاديميين فعلام استند تعيين انجيلينا جولي كأستاذه زائرة؟ هذا السؤال توجهت به إيمان خطاب إلى د. فواز جرجس- أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للدراسات السياسية والاقتصادية وهي الجامعة ذاتها التى عينت فيها الممثلة انجلينا جولي
هل للمشاهير دور في التعليم؟
- 22 مارس/ آذار 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو
فيديو