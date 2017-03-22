هل للمشاهير دور في التعليم؟

تخوض نجمة هوليوود الممثلة أنجلينا جولي تجربة جديدة كمحاضرة في كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بوصفها أستاذة زائرة في برنامج جديد للدراسات العليا عن النساء والسلام والأمن. ولكن هذه خطوة اثارت جدلاً في أوساط بعض الاكاديميين فعلام استند تعيين انجيلينا جولي كأستاذه زائرة؟ هذا السؤال توجهت به إيمان خطاب إلى د. فواز جرجس- أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للدراسات السياسية والاقتصادية وهي الجامعة ذاتها التى عينت فيها الممثلة انجلينا جولي