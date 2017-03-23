4 تك: تقنيات الحركة الذكية

حلقة جديدة من 4 تك، نقدم فيها تقنيات حول السيارات دون سائق، الطائرات دون طيار، وحتى البواخر دون قبطان.

نسيم رمضان يعرفكم من جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة على طائرة دون طيار قادرة على القبض على طائرات أخرى دون طيار دخيلة وإنزالها أرضا لكن دون تدميرها.

أما محمد طه فيختبر في أحد شوارع لندن سيارة دون سائق طورتها شركة نيسان اليابانية .

و أنيس القديحي يزور جامعة تي يو دلفت الهولندية ليطّلع على مشروع البواخر من دون قبطان المزودة بمجسات ذكية وانظمة كمبيوتر تعمل بخوارزميات متخصصة وانظمة اتصال سريعة. ويعتقد الباحثون العاملون على المشروع أنه ضروري لتقليص الحوادث وخفض التكلفة.

البرنامج يعرض كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .