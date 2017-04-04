ماذا نقصد بـ Internet Search Engines؟
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ماذا نقصد بـ Internet Search Engines؟

  • 4 أبريل/ نيسان 2017

في Xtra English اليوم نفهم ما إذا كان يجب على محركات البحث على الانترنت internet search engines أن تتحمل المزيد من ا لمسؤولية responsibility حيال نتائجها.