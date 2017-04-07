4 تك: الموسيقى تكشف عن علاقة التكنولوجيا بالبشر

حلقة جديدة من برنامج 4تك نقدم لكم فيها مجموعة من التكنولوجيا والإبتكارات من براغ، ميشيغان وأمستردام.

تتوجه داليا حيدر الى جامعة التشيك التقنية في براغ، وتختبر تقنيات خاصة بالدراجات الهوائية طورها طلاب الجامعة لقياس حمولة الهيكل ودرجة التقوس والإلتواء. يسعى الطلاب الى جعل قيادة الدراجة أكثر راحة و أمانا.

المحطة التالية في حلقة هذا الاسبوع من جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة. يزور نسيم رمضان مختبرا خاصا للموسيقى يحلل تأثير التكنولوجيا على النفس البشرية من خلال تحليل الأصوات والآلات الموسيقية.

أما أنيس القديحي يسافر إلى جامعة أمستردام ويلتقي بباحثة تعمل على زيادة تحمّل النبات للأملاح . تسعى الباحثة لحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة نتيجة للتغيّر المناخي الذي يؤدي لتبخر المياه وبقاء الأملاح بنسب أعلى من المعتاد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 غرينتش.