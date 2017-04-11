تقنيات خاصة بالدراجات الهوائية
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تقنيات خاصة بالدراجات الهوائية

  • 11 أبريل/ نيسان 2017

تتوجه داليا حيدر الى جامعة التشيك التقنية في براغ لتختبر تقنيات خاصة بالدراجات الهوائية طورها طلاب الجامعة لقياس حمولة الهيكل ودرجة التقوس والإلتواء. ويسعى الطلاب الى جعل قيادة الدراجات الهوائية أكثر راحة و أمانا.