تتوجه داليا حيدر الى جامعة التشيك التقنية في براغ لتختبر تقنيات خاصة بالدراجات الهوائية طورها طلاب الجامعة لقياس حمولة الهيكل ودرجة التقوس والإلتواء. ويسعى الطلاب الى جعل قيادة الدراجات الهوائية أكثر راحة و أمانا.