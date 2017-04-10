الدفاع عن النفس بروح إيجابية

أظهرت الأرقام الصادرة عن احدى المؤسسات الأمريكية غير هادفة للربح – مركز قانون الفقر الجنوبي – ارتفاعا في عدد المجموعات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة حيث كان عددها حوالي خمس وثلاثين مجموعة وتجاوز المئة ..كما أشارت الإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ارتفاع في نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين.. وفي ظل تصاعد هذا القلق والشعور بالتهديد، قرر بعض المسلمين أخذ زمام المبادرة والإقدام على أعمال ومواقف تهدف إلى تغيير هذا الواقع. نتعرف على بعض هذه القصص في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في بوسطن فرح يسري