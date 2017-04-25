معدل الخصوبة في المغرب في تراجع. هذا ما بينته إحصاءات صدرت مؤخرا عن المنتدى المغربي للخصوبة موضحة أن 800 ألف زوج مغربي، أو ما يعادل تقريبا 15 في المائة من الأزواج بالبلاد.. يعانون من صعوبات الانجاب. وقد أظهرالإحصاء العام لسكان المغرب، سنة 2014، تراجعا في معدل للخصوبة، ما يجعل المساعدات الطبية هي الحل المتاح للانجاب بالتلقيح الاصطناعي أو الخضوع لعلاج لفترة ما. ولكن تكاليف التقنيات الطبية للمساعدة على الإنجاب رغم تقدمها مرتفعة وهو ما دفع اختصاصيين للمطالبة بوضع إطار قانوني للمساعدة الطبية للإنجاب ليصبح مناسبا للجميع. المزيد في تقرير مراسل إكسترا في المغرب نورالدين الحوتي
معاناة المغاربة مع الانجاب
- 25 أبريل/ نيسان 2017
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