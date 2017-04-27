"دنيانا" : هل يبرر الخطر الأمني قرار منع النقاب ؟

أسئلة كثيرة يطرحها برنامج دنيانا هذا الأسبوع حول السجال الذي تثيره قرارات منع النقاب في بعض الدول: هل النقاب هو حرية فردية؟ هل هو جدار و عزلة كما يقول البعض؟ و هل يبرر الخطر الأمني قرار منعه؟ نناقش هذه التساؤلات مع ضيوف حلقتنا من المغرب خديجة أميتي وهي أستاذة باحثة في علم الإجتماع و من مصر إيمان بيبرس وهي رئيسة مجلس إدارة "جمعية نهوض وتنمية المرأة" و المخرجة السينمائية مزنة المسافر من سلطنة عُمان. تتناول الحلقة أيضا الأسواق القديمة و المدن التي ارتبطت بتلك الأسواق وما بقي منها من خلال تقرير نوال المسيري صاحبة كتاب " السوق: الأسواق الشعبية المصرية".

دنيانا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.