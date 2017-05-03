لا مكان للاختباء من الحرب

فيلم لا مكان للاختباء واحد من مجموعة أفلام تشارك في مهرجان أفلام هيومن رايتس واتش الذي يجوب العديد من البلدان للتعريف بقضايا إنسانية عدة من خلال مجموعة من الأفلام، المحطة القادمة ستكون ولاية نيويورك الأمريكية.

الفيلم الوثائقي يروي قصة إنسانية لمساعد طبيب يدعى نوري في العراق . حيث نعيش معه حياته المتقلبة والصعبة بسبب ظروف الحرب من خلال تصوير حياته بنفسه على مدار نحو خمس سنوات. نتعرف على قصة الفيلم الذي حاز على العديد من الجوائز وأخرها جائزة أفضل فيلم لمهرجان One World عالم واحد وهو أحد أهم المهرجانات للأفلام الوثائقية التي تناقش حقوق الإنسان في تقريرياسمين أبو خضرا.