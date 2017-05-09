نظام شمسي منزلي صمم بالحد الأدنى من التقنيات
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نظام شمسي منزلي مصمم بالحد الأدنى من التقنيات

  • 9 مايو/ أيار 2017

عادة ما نتجه لاستخدام التقنيات الأحدث والأكثر ذكاء عندما نفكر في شراء أو تصميم نظام شمسي منزلي. لكن المنزل الذي تعرفنا عليه داليا حيدر من مدينة براغ صمم بالحد الأدنى من التقنيات. ويعمل النظام الشمسي الخاص به فقط بالاعتماد على حركة الالواح المثبتة عليه, بينما يتكفل خشب المنزل بحفظ الحرارة والبرودة.