برنامج جولة مغاربية

  • 16 مايو/ أيار 2017

خدمة إخبارية اذاعية تفاعلية ونقاش لقضايا الساعة والاخبار الاقتصادية وأخبار الرياضة والمنوعات عبر مراسلينا ومصادرنا الخاصة على مدى نصف ساعة يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس في تمام السادسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.