برنامج جولة مغاربية

خدمة إخبارية اذاعية تفاعلية ونقاش لقضايا الساعة والاخبار الاقتصادية وأخبار الرياضة والمنوعات عبر مراسلينا ومصادرنا الخاصة على مدى نصف ساعة يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس في تمام السادسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.