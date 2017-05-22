ما معنى عبارة regular exercise؟
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ما معنى عبارة regular exercise؟

  • 22 مايو/ أيار 2017

في إكسترا أنجلش اليوم نتحدث عن الأدلة الملموسة evidence على أن المواظبة على الرياضة regular exercise ستحافظ على أدمغتنا brains وتبقيها بصحة جيدة in good shape