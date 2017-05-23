ما معنى عبارة Counting Birds؟
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ما معنى عبارة Counting Birds؟

  • 23 مايو/ أيار 2017

نتحدث اليوم في اكسترا انجلش عن إحصاء عدد الطيور counting birds من الفضاء space!