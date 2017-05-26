4تك: حلقة خاصة في شهر رمضان

خلال شهر رمضان يقدم لكم برنامج 4تك مجموعة من أفضل التقنيات التي عرضت سابقا في البرنامج. في هذه الحلقة نزور كلا من غانا والولايات المتحدة الامريكية وهولندا.

تتابع داليا حيدر إحدى أكبر التحديات التي تواجه سكان غانا وهي الانقطاع الطويل والمتكرر للتيار الكهربائي الذي يمكن أن يتجاوز 24 ساعة متواصلة. وتزور داليا احدى العائلات في قرية نائية بدأت بالاعتماد على نظام شمسي مصغر يمكن تركيبه في المنزل بحيث يؤمن للسكان المحليين الاحتياجات الأساسية للتيار الكهربائي كشحن هواتفهم الجوالة, والمصابيح الكهربائية و جهاز الراديو.

أما نسيم رمضان فيزور جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة ويكتشف تقنيات طائرة دون طيار قادرة على القبض على طائرات أخرى دون طيار دخيلة وإنزالها أرضا لكن دون تدميرها.

وأنيس القديحي يزور جامعة تي يو دلفت الهولندية ليطّلع على مشروع البواخر من دون قبطان المزودة بمجسات ذكية وأنظمة كمبيوتر تعمل بخوارزميات متخصصة وأنظمة اتصال سريعة. يعتقد الباحثون أن المشروع ضروري لتقليص الحوادث وخفض التكلفة.

يعرض 4تك كل سبت بعد نشرة اخبار الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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