مهرجان بي بي سي عربي
أهم الاخبار
نبذه عنا
منذ 2014، سعى مهرجان بي بي سي عربي إلى دعم صانعي الأفلام المستقلين على مستوى العالم، والذين ركزت أعمالهم على قضايا العالم العربي، اقرأ كيف
- 29 أغسطس/ آب 2019
مجموعة المئة
مجموعة المئة هي مبادرة جديدة ولدت من تجربة السنوات الخمس الأخيرة من عمر مهرجان بي بي سي عربي
- 29 أغسطس/ آب 2019
من المهرجان
"من المهرجان" يقدم رؤية خاصة عن أحداث المهرجان إلى جمهورنا في العالم العربي. شاهد الحلقات هنا
- 28 أغسطس/ آب 2019
جائزة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺟﺎﺋﺰﺓ للصحفيين الشباب لمنتجي ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ
- 28 أغسطس/ آب 2019
المهرجانات السابقة
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- 29 أغسطس/ آب 2019
فيديو 1:38
ما تريده ولاء
- 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 7:00
مهرجان بي بي سي عربي 2015
- 20 سبتمبر/ أيلول 2019
يلدا حكيم، عضوة لجنه التحكيم 2017
- 20 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:27
سيدة
- 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:15
زيارة الرئيس
- 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فراس فياض، عضو لجنه التحكيم 2019
- 20 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:28
اصغر ناجي من عبارة السلام... ١٢ سنه علاج
- 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 13:52
حفل ختام مهرجان بي بي سي عربي 2017
- 20 سبتمبر/ أيلول 2019