مهرجان بي بي سي عربي

نبذه عنا

منذ 2014، سعى مهرجان بي بي سي عربي إلى دعم صانعي الأفلام المستقلين على مستوى العالم، والذين ركزت أعمالهم على قضايا العالم العربي، اقرأ كيف

  • 29 أغسطس/ آب 2019

مجموعة المئة

مجموعة المئة هي مبادرة جديدة ولدت من تجربة السنوات الخمس الأخيرة من عمر مهرجان بي بي سي عربي

  • 29 أغسطس/ آب 2019

من المهرجان

"من المهرجان" يقدم رؤية خاصة عن أحداث المهرجان إلى جمهورنا في العالم العربي. شاهد الحلقات هنا

  • 28 أغسطس/ آب 2019

جائزة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب

ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺟﺎﺋﺰﺓ للصحفيين الشباب لمنتجي ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ

  • 28 أغسطس/ آب 2019

المهرجانات السابقة

اضغط هنا لمشاهدة البرامج ومقاطع الفيديو والتعرف على صانعي الأفلام ولجان التحكيم للسنوات السابقة

  • 29 أغسطس/ آب 2019
فيديو 1:38

ما تريده ولاء

  • 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 7:00

مهرجان بي بي سي عربي 2015

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2019

يلدا حكيم، عضوة لجنه التحكيم 2017

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:27

سيدة

  • 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:15

زيارة الرئيس

  • 2 سبتمبر/ أيلول 2019

فراس فياض، عضو لجنه التحكيم 2019

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 1:28

اصغر ناجي من عبارة السلام... ١٢ سنه علاج

  • 2 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 13:52

حفل ختام مهرجان بي بي سي عربي 2017

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2019