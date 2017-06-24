إكسترا في أسبوع مع ريم البنا

ضيفة إكسترا في أسبوع الفنانة الفلسطينية ريم البنا التي أعلنتها وزارة الثقافة الفلسطينية شخصية فلسطين للعام 2016 تقديراً لمسيرتها الطويلة في الغناء من أجل فلسطين وأطفالها. نتحدث معها عن مواجهتها لمرض السرطان وتداعياته عليها، كما نتعرف على رأيها في الموسيقى الأندلسية، وكتاباتها الشعرية.