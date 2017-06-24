ضيفة إكسترا في أسبوع الفنانة الفلسطينية ريم البنا التي أعلنتها وزارة الثقافة الفلسطينية شخصية فلسطين للعام 2016 تقديراً لمسيرتها الطويلة في الغناء من أجل فلسطين وأطفالها. نتحدث معها عن مواجهتها لمرض السرطان وتداعياته عليها، كما نتعرف على رأيها في الموسيقى الأندلسية، وكتاباتها الشعرية.
إكسترا في أسبوع مع ريم البنا
- 24 يونيو/ حزيران 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو