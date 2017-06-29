أنا الشاهد: نجوم الروبوت الأردني أبطالا للعالم

في هذه الحلقة من برنامج أنا الشاهد: من مصر، معرض زهور الربيع في محافظة الجيزة والذي يحتوي على عدد من الزهور والنباتات النادرة.

ونتعرف على نشاطات جمعية خيرية لفاقدي السمع في تونس والمشاكل التي تواجهها.

جولة في معرض لطلاب الفنون التطبيقية والتعليم المهني في مدينة البصرة في العراق.

ونتحدث إلى فريق Robo Stars الفائز بالبطولة ال 27 من مسابقة First Lego League والتي تشجع الأطفال والشباب على مواجهة التحدي في مجال الهندسة والعلوم وتطبيقاتها.

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