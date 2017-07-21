الصحفي الآلي!

هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟

نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني