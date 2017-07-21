الصحفي الآلي!

هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟
نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟
نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني