الصحفي الآلي!
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الصحفي الآلي!

  • 21 يوليو/ تموز 2017

هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟

نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني