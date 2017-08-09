روبوتات للتحكم بتقنيات حقول النفط و الغاز

تزور داليا حيدر جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا لتعرفنا على روبوتات مهمتها التحكم بتقنيات حقول النفط و الغاز ، إضافة الى توثيق حقائق عن الحياة البحرية. نشاهد في التقرير مختلف أنواع الروبوتات ونتعرف على قدراتها المطورة في مجال الغطس والتنقيب