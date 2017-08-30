ضياع الهاتف ضار بالصحةَ!
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ضياع الهاتف النقال يثير بداخلنا شعوراً بالخوف وفقدان الأمان والحنين وكأنه صديق عزيز.

  • 30 أغسطس/ آب 2017