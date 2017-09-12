طائرات دون طيار على المسارح الفنية

يطلعنا أنيس القديحي على طائرات دون طيار تستخدم في المجال الفني وخاصة تقديم عروض على خشبة المسارح العالمية من بينها مدينة نيويورك. تطير هذه الطائرات في تناغم مع العرض الفني بعد أن يتم برمجتها مسبقا دون حاجة أن يتحكم أحد بحركتها.