طائرات دون طيار على المسارح الفنية
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طائرات دون طيار على المسارح الفنية

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2017

يطلعنا أنيس القديحي على طائرات دون طيار تستخدم في المجال الفني وخاصة تقديم عروض على خشبة المسارح العالمية من بينها مدينة نيويورك. تطير هذه الطائرات في تناغم مع العرض الفني بعد أن يتم برمجتها مسبقا دون حاجة أن يتحكم أحد بحركتها.