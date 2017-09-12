التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة
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التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2017

يأخذنا محمد طه الى السعودية ويكشف لنا التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة. يشرح لنا محمد كيفية تطويع التكنولوجيا للوصول الى نتيجة تبرز جمال الغلاف الخارجي القديم دون التأثير بقيمته التاريخية.