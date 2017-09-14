4تك: روبوت فضائي يزور المريخ بعد 13 عاما

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اسكتلندا وألمانيا والولايات المتحدة الامريكية.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbcarabic.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع تقدمها داليا حيدر من جامعة ادنبره في اسكتلندا، وتعرفنا على الروبوت "فالكري" الذي سيهبط بعد حوالي ثلاثة عشر عاما على سطح المريخ . سيساهم الروبوت الفضائي ليفي الاستعدادات اللوجستية التي ستسبق البعثة البشرية الى الكوكب الأحمر.

يزور نسيم رمضان مسابقة كأس التخيل التي تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. نطلع في هذه الحلقة على ابتكارين، الاول طوره فريق مجري وهو عبارة عن تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون. أما الثاني هو جهاز يكشف عن التلوث في المياه ابتكره طلاب من المكسيك.

الجزء الثالث من الحلقة يأخذنا فيه أنيس القديحي الى معرض آيفا الذي تستضيفه مدينة برلين الالمانية. نتعرف في الحلقة على تقنيات مراقبة اللياقة البدنية التي تستخدم الهاتف الذكي كمنصة لها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech