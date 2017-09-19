يزور نسيم رمضان مسابقة كأس التخيل التي تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. نطلع في هذه الحلقة على ابتكارين، الاول طوره فريق مجري وهو عبارة عن تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون. أما الثاني هو جهاز يكشف عن التلوث في المياه ابتكره طلاب من المكسيك.
تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون
- 19 سبتمبر/ أيلول 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو