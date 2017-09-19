تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون
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تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2017

يزور نسيم رمضان مسابقة كأس التخيل التي تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. نطلع في هذه الحلقة على ابتكارين، الاول طوره فريق مجري وهو عبارة عن تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون. أما الثاني هو جهاز يكشف عن التلوث في المياه ابتكره طلاب من المكسيك.