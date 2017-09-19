يزور نسيم رمضان مسابقة كأس التخيل التي تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. نطلع في هذه الحلقة على ابتكارين، الاول طوره فريق مجري وهو عبارة عن تقنية تحوّل النص المطبوع الى حروف نافرة يقرؤها المكفوفون. أما الثاني هو جهاز يكشف عن التلوث في المياه ابتكره طلاب من المكسيك.